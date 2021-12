Der Zürich-Krimi: Kritik zu "Borchert und der verlorene Sohn"

Als Thomas Borchert (Christian Kohlund), der seit Längerem suspendierte Zürcher "Anwalt ohne Lizenz", von seinem alten Jugendfreund Toni (Uwe Kockisch) gebeten wird, für ihn den Ehevertrag mit seiner zweiten, um vieles jüngeren Frau aufzusetzen, nimmt er dankend an. Erinnerungen an alte Zeiten werden wach, als sie als ETH-Studenten noch über den Zürichsee skullten und gleich die Besten waren. Der 13. Borchert-Fall, "Der verlorene Sohn" (Regie: Roland Suso Richter), ist voller Nostalgie, mit Erinnerungen an "schöne Zeiten". Oder waren sie doch eher "schlimm", wie Borchert am Ende meint? Sein Vater war streng, er hatte ihm die Jugend verdorben. Sollte es dem Sohn seines alten Freundes womöglich ähnlich ergangen sein?

"Das ist kompliziert!", wird Borcherts diesmal vom Drehbuch nicht sonderlich verwöhnte Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) irgendwann stöhnen. Es dauert denn auch eine ganze Weile, bis Borchert den Fall in den Archiven des Kantonsnotariat Zürich lösen kann. Den "Zürich-Krimi" trägt ja ohnehin der von Christian Kohlund gespielte Anwalt Borchert ganz allein. Am stärksten sind Krimi und Rolle, wenn der Anwalt mal eben in seinem Seelenleben wühlen kann. Er hat eine schwere Zeit mit dem eigenen Vater erlebt und selbst einen Sohn verloren, merkt er an. Kohlund macht so was glaubhaft, in ein paar Sätzen beiseite gesprochen. Umso erstaunlicher ist es, dass diese etwas konstruiert wirkende Freundschafts- und Familiengeschichte nur wenig Mitgefühl auf sich ziehen kann. – Doch es naht Besserung: Inzwischen sind bereits drei weitere Folgen des Donnerstagskrimis der ARD im Kasten.