Urban Priol: TILT 2021 – der Jahresrückblick heute bei 3sat

Wer zwischen die Mahlsteine des nunmehr 60-jährigen Aschaffenburger Kabarettisten Urban Priol gerät, kann immer was erleben. Der Unterfanke ist schärfer als die anderen, seine Wut scheint nicht gespielt, er bringt die Schande auf den Punkt. Da möchte man beispielsweise nicht in der Haut Angela Merkels stecken. Aber auch für die neuen Koalitionäre wird Priols satirischer Jahresrückblick kein Honigschlecken sein – es wird scholzen, södern und baerbocken, ganz ohne Zweifel.

Seit 20 Jahren macht er das, 16 Jahre hatte er "die Angela" immer wieder auf dem Kieker, nun wird nach ihr angeblich "verzweifelt in den Geschichtsbüchern gesucht" – gefunden wird aber laut Priol "nix". Ob sich der Armin noch lohnt bei der trotz Schnellsprech so kurz bemessenen 90-minütigen Sendezeit? Es gilt ja auch, den "Döner-Putin" Erdogan abzuwickeln. Zu Merkels Abgang lässt er schon mal kategorisch wissen: "Die Lücke ist zu klein, als dass sie nicht gefüllt werden könnte." Kurzum: Es ist ein Must für Freund und Feind.