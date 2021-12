"Die ultimative Chart Show": Was sind die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits?

Hintergrund ist, dass bereits seit 1972 pro Jahr ein ultimativer Party-Hit offiziell gekürt wird. Anwärter auf den erfolgreichsten Fetenkracher der vergangenen 50 Jahre könnten unter anderem Scooter sein. "Hyper, Hyper" und "Move Your Ass" stehen bei der Hamburger Dance-Institution ganz vorne auf dem Programm. Passenderweise ist Scooter-Frontmann H.P. Baxxter in Geissens Studio geladen. Zu ihm gesellen sich unter anderem Cascada-Frontfrau Natalie Horler und Schauspieler Martin Klempnow. Diese dürfen sich auch auf ein paar kulinarische Leckereien freuen. Geplant ist, dass Geissen seine Gäste auch mit sogenannten Kult-Snacks und -Getränken der vergangenen Jahrzehnte versorge. Wer also Lust auf Toast Hawaii oder den guten, alten Metigel hat ... Zudem enthüllen in der Show Bushido sowie Olivia Jones und Uli Potofski, wie sie Silvester feiern. Auch vom neuen Bundes-Gesundheisminister Karl Lauterbach soll es Statements geben.