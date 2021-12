Der große Diktator: ARTE zeigt Charlie Chaplins brillante Hitler-Parodie

Acht Tage, nachdem Nazideutschland in Polen einmarschiert war, begann Charlie Chaplin mit den Dreharbeiten seiner fast prophetischen Hitler-Satire "Der große Diktator". Noch 1941 beriet der US-Senat über ein Verbot der gewagten Komödie. Drei Monate später war die Debatte schon wieder vom Tisch: Deutschland hatte nun auch den USA den Krieg erklärt. ARTE wiederholt Chaplins heute unstrittiges Stück Filmgeschichte zu später Stunde in restaurierter Fassung.

Darf man Adolf Hitler als Witzfigur zeichnen? Ja, sollte man das sogar? Wann immer die Frage in den letzten Jahren aufgeworfen wurde: Stets wurde auf Chaplins anerkannten Klassiker verwiesen. Doch so entwaffnend wie dem Amerikaner ist niemandem mehr eine Führerfarce gelungen. "Der große Diktator" war Chaplins erster wichtiger Tonfilm. Wer zu hören ist, meinte er damals, der sollte auch etwas zu sagen haben. Doch in den eindrucksvollsten Momenten des Films entlarvt er das agitatorische Geplärre des Massenverführers als unverständliches Kauderwelsch.