Rosamunde Pilcher: Kritik zu "Vier Luftballons und ein Todesfall"

Eine Floristin fällt in ein offenes Grab – und verliebt sich in ihren Retter. Notarzt Lennard ist verwitwet und hat eine kleine Tochter.

"Vier Luftballons und ein Todesfall", Pilcher Nr. 163, ist genau das Richtige, um sich von den Strapazen des immer wieder gern gesehenen Brit-Rituals "Dinner for One" mit Miss Sophie und ihrem Butler James zu erholen. Die Liebesgeschichte zwischen der Floristin Gwenn Sherman von "Cornish Flowers" (Meriel Hinsching) und dem Notarzt Lennard Boyle (Moritz Otto) steuert pfeilgrad auf ein glückliches Ende zu.

Da das Ganze auch noch unter Blumenhändlern und miteinander konkurrierenden Immobilienmaklern spielt, herrscht an Pilcher-Atmo auch kein Mangel. Die Tochter des verwitweten Lennard sorgt zudem für Rührung: Lilly Boyle (Eline Doenst) schickt mittels Luftballons Botschaften an ihre "liebe Mama im Himmel", die in Gwenns Garten landen und nicht nur ihr, sondern auch dem trauernden Lennard gelten.