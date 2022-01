Oskar, das Schlitzohr und Fanny Supergirl: Kritik zum ARD-Film

Dass Fanny bestimmte Spezialbegabungen hat, stellt sich erst sehr viel später heraus, wenn es – fast wie bei "Wetten, dass ..?" – die richtige Anzahl von Zahnstochern in einer Packung oder menschliche Nachgerüche auf Stühlen zu erraten gilt. Opa Oskar hilft Fanny nämlich, an ihrer Schule den anstehenden alljährlichen "Talentwettbewerb" zu gewinnen – ganz gegen die Befürchtungen der Umwelt, die eine große Blamage wittert. Die Geschichte von Oskar und Fanny ist stark ans Genre des Kinderfilms angelehnt, das Personal wirkt etwas zu klassisch in Gut und Böse eingeteilt. Opa und Enkelin treten an gegen den Rest der Welt – gegen einfältige Nachbarn, gegen eine opportunistische Lehrerin, aber eben auch gegen Fannys streitende, ängstliche Eltern.