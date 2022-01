"United States of Al": So ist die neue Serie bei ProSieben

Ein afghanischer Dolmetscher muss sich in den USA zurechtfinden. Die US-Sitcom "United States of Al" ist nun erstmals in Deutschland zu sehen.

United States of Al Serie • 03.01.2022 • 20:15 Uhr

Es ist eine Konstellation, die so oder so ähnlich in einem beliebigen Lehrbuch für Interkulturelle Kommunikation stehen könnte: Nachdem er sechs Jahre lang in dem muslimischen geprägten Land Afghanistan gedient hat, kehrt der US-Marinesoldat Riley Dugan (Parker Young, "Imposters") in seine Heimatstadt Columbus im Bundesstaat Ohio zurück. Obwohl die Rückkehr für den jungen Mann alles andere als leicht ist, halst er sich bald eine weitere Bürde auf: Er lädt Alwamir (Adhir Kalyan, "Rules of Engagement"), seinen alten Dolmetscher für einen Besuch in den Staaten ein. Dies ist der Ausgangspunkt für "United States of Al", eine US-Sitcom, die ProSieben nun erstmals in Deutschland zeigt.

Insgesamt 13 Folgen umfasst die erste Staffel unter der Regie von Mark Cendrowski und Nikki Lorre. Folge zwei zeigt ProSieben direkt im Anschluss um 20.40 Uhr, Folge drei eine Woche später, am Montag, 10. Januar, um 20.45 Uhr. Im Zentrum stehen dabei die kulturell bedingten Missverständnisse zwischen Alwamir, genannt Al, und seinen Gastgebern: Gleich in der ersten Folge mit dem simplen Titel "Willkommen" etwa feilscht Al im Supermarkt um den Preis eines Huhns. Außerdem versucht er einen Polizisten zu bestechen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, mischt er sich im Laufe der Staffel zudem mehr und mehr in die Ehe von Riley und dessen Frau Vanessa (Kelli Goss) ein. Wird er die Beziehung kitten oder am Ende alles nur noch schlimmer machen?

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

In den USA, wo "United States of Al" bereits im April 2021 zu sehen war, stieß das Format auf gemischte Kritiken: Viele störten sich an der eindimensionalen Darstellung des Titelhelden sowie dem zumeist flachen Humor. Dennoch wurde das Format um eine zweite Staffel verlängert, die im Oktober 2021 anlief.

United States of Al – Mo. 03.01. – ProSieben: 20.15 Uhr