Spielt Keanu Reeves in TV-Serie von Scorsese mit?

"Matrix"-Star Keanu Reeves (57) führt angeblich derzeit Gespräche über eine Rolle in einem TV-Projekt. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Demnach geht es in den Verhandlungen um die Serienadaption von "The Devil In The White City", ein Buch von Erik Larson (68) aus dem Jahr 2003.