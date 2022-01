Wer stiehlt mir die Show? Neue Gegner für Joko Winterscheidt

Anke Engelke, Riccardo Simonetti und Mark Forster wollen in einer neuen Staffel Joko Winterscheidt die Show stehlen. Zuletzt erfreute sich die Sendung guter Einschaltquoten.

Wer stiehlt mir die Show? Show • 04.01.2022 • 20:15 Uhr

Wer hat nicht schon mal davon geträumt, seine eigene Fernsehshow zu moderieren? Joko Winterscheidt gibt als Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?" pro Sendung einer Wildcard-Gewinnerin respektive einem -Gewinner genau diese Chance. Wer sich in dem Quiz, das Kritiker und Publikum mit seinem frischen Konzept überzeugte, gegen drei Prominente sowie Joko selbst durchsetzt, darf in der kommenden Sendung Winterscheidts Platz einnehmen. Auf ProSieben geht "WSMDS" bereits in die dritte Staffel. Diesmal dabei: Komikerin Anke Engelke, Sänger Mark Forster sowie Entertainer und Multitalent Riccardo Simonetti.

Wer triumphiert, darf die Show nach eigenen Wünschen umgestalten und macht Joko zum Kandidaten. Unter anderem dieses Überraschungspaket macht "Wer stiehlt mir die Show?" so erfolgreich – jede Sendung ist neu und im Rahmen der Möglichkeiten individuell. Eine eigene Show von Anke Engelke klingt doch nach großem Entertainment. Die 56-jährige Ulknudel trat zuletzt in den ersten beiden Staffeln "LOL: Last One Laughing" auf und wird auch in der dritten Staffel zu sehen sein.

Selbst Mark Forster geht inzwischen als alter Fernsehhase durch, schließlich saß er von 2014 bis 2019 bei "The Voice Kids" in der Jury; von 2017 bis 2021 war er Juror beim "großen" "The Voice of Germany". Auch Riccardo Simonetti verfügt über mehr als ausreichend Show-Erfahrung und nicht zuletzt -Talent. Nicht umsonst ist er an der Seite von Urgestein Andra Kiewel der Co-Moderator der Unterhaltungs-Institution "ZDF Fernsehgarten".

In der vergangenen Staffel, die mit sehr guten Einschaltquoten überzeugte, konkurrierten Moderatorin Palina Rojinski, Rapperin Shirin David und Komiker Bastian Pastewka um den Platz an der Sonne. Für Pastewka und David ging der Traum von der eigenen Show in Erfüllung, allerdings jeweils nur für eine Sendung.

In Erinnerung dürfte vor allem Shirin Davids Auftritt bleiben. Die Musikerin brach sich bei den Proben den Fuß, moderierte aber ihre eigene Show dennoch erfolgreich durch – im Sitzen oder auf Krücken.

