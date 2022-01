"Wer stiehlt mir die Show?": Joko Winterscheidt verliert direkt zum Auftakt

Joko Winterscheidt ist mit einer Niederlage in die dritte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" gestartet. Seine neuen Gegner erwiesen sich harte Konkurrenz.

Joko Winterscheidt (42) hat sich am Dienstagabend (4. Januar, 20:15 Uhr auf ProSieben) mit der Auftaktfolge der nunmehr dritten Staffel seiner Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" zurückgemeldet. Große Töne wurden gleich zu Beginn gespuckt: "Dieses Mal lasse ich es gar nicht so weit kommen." Doch der Moderator sollte sich am Ende noch wundern...