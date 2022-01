Martin Semmelrogge will in den USA seine Regine heiraten

Schauspieler Martin Semmelrogge (66) will seine Verlobte Regine Prause (52) laut "Bild"-Zeitung im Frühjahr in den USA heiraten. Die Trauung soll demnach im kalifornischen Ventura stattfinden. Offenbar auch als Erinnerung an seine verstorbene Frau Sonja, die im Sommer 2018 einem Krebsleiden erlag.