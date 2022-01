Die Giovanni Zarrella Show: die Gäste12. Februar 2022

Die ersten beiden Ausgaben von "Die Giovanni Zarella Show" im Herbst 2021 waren für das ZDF ein Achtungserfolg. In der zweiten Folge am 13. November schalteten knapp fünf Millionen Zuschauer am Samstagabend ein. 2022 geht es am 12. Februar weiter für Giovanni Zarella (43). Der Sänger und Entertainer empfängt zum dritten Mal zur Primetime hochkarätige Gäste, nicht nur aus der Schlagerwelt.