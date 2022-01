Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler macht sich Sorgen um Ehemann

Ab dem 21. Januar sitzt Harald Glööckler (56) in Südafrika im RTL-"Dschungelcamp" - der Modedesigner gehört zur Besetzung der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Sein Ehemann Dieter Schroth (73) bleibt zu Hause in Kirchheim. Mit freiem Kopf kann Glööckler deshalb nicht nach Südafrika fahren. Der Gesundheitszustand seines Mannes hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.