Jon Stewart wirft J.K. Rowling Antisemitismus vor

Jon Stewart, US-Komiker und ehemaliger Gastgeber der "Daily Show", wirft den Werken von Autorin J.K. Rowling offenen Antisemitismus vor. In seinem Podcast "The Problem With Jon Stewart" stellte er laut "Hollywood Reporter" heraus, dass die Kobolde in den "Harry Potter"-Büchern und -Filmen, welche die Gringotts Zaubererbank betreiben, starke Ähnlichkeit mit Karikaturen von Juden hätten.