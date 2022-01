Tatort: Wann kommt der nächste Film mit Til Schweiger?

Es ist schon eine ganze Weile her, dass in der ARD ein "Tatort" mit Til Schweiger alias Nick Tschiller zu sehen war. Der NDR hat es offenbar nicht eilig mit der Produktion eines neuen Films.

Fast neun Jahre ist es her, dass Til Schweiger (58) erstmals als Nick Tschiller in seinem eigenen "Tatort" zu sehen war. Der Film "Tatort: Willkommen in Hamburg" wurde im März 2013 erstausgestrahlt. Die bisher letzte Folge mit Schweiger ("Tschill Out") war hingegen Anfang 2020 zu sehen. Seither ist es ruhig geworden um Tschiller. Und auch in naher Zukunft soll sich das offenbar nicht ändern.