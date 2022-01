Nathalie Emmanuelle: "Das gibt mir das Gefühl von Zuhause"

Sie stand erst kürzlich gemeinsam mit Matthias Schweighöfer und Ruby O’Fee für die Netflix-Serie "Army of Thieves" vor der Kamera. Jetzt brilliert Nathalie Emmanuelle an der Seite von keinem Geringeren als Schauspielstar Michael Sheen ("Prodigal Son") in dem Weihnachts-Hit "Last Train to Christmas" (zu sehen auf Sky & Sky Ticket). Darin spielen die beiden ein Paar, das zur Weihnachtszeit einem echten Abenteuer im Zug entgegentreten muss.