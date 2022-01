Kritik zu "Nord bei Nordwest: Der Andy von nebenan"

Die erfolgreiche Krimireihe "Nord bei Nordwest" hat offenbar noch viel Wind in den Segeln: In der ersten von drei aufeinanderfolgenden Fällen, "Der Andy von nebenan", dreht sich alles um einen etwas zurückgebliebenen Koloss mit großem Herz. Andy, gespielt von Christoph Franken vom Residenztheater in München, hilft seinen Schwanitzer Nachbarn gerne und jederzeit – soeben repariert er die Ölpumpe auf dem Hausboot des Schwanitzer Kriminalinspektors Hauke Jakobs (Hinnerk Schönemann) und unterstützt die Revierleiterin Hannah Wagner (Jana Klinge) beim Renovieren. Als allseits große Freude herrscht – Tierarzthelferin Jule (Marleen Lohse) hat gerade ihr Examen als Ärztin bestanden und nimmt dankend Haukes Angebot einer Gemeinschaftspraxis an -, tritt ein dunkles Pärchen auf den Plan und dringt ausgerechnet ins Haus von Andys Vater, einem früheren Weltumsegler, ein.