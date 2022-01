Elbpromenade in Hamburg wird in Jan-Fedder-Promenade umbenannt

In Hamburg wird eine Straße nach dem vor zwei Jahren verstorbenen Schauspieler Jan Fedder (1955-2019, "Großstadtrevier") benannt. Aus der Elbpromenade an den Landungsbrücken wird die Jan-Fedder-Promenade. Die offizielle Umbenennung soll am 14. Januar, Fedders Geburtstag, stattfinden.