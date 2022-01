Golden Globes 2022 finden ohne Publikum statt

Ob die Golden Globes per Livestream übertragen werden, ist nicht bekannt. Der Fernsehsender NBC wird die Awardshow erstmals nicht ausstrahlen. NBC reagiert damit auf die Korruptionsvorwürfe gegen die HFPA und deren Mangel an schwarzen Mitgliedern. Wie das Branchenmagazin "Variety" erfahren haben will, werde es deshalb auch keine berühmten Moderatoren an dem Abend geben.