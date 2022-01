Unter uns: Larissa Marolt spielt in RTL-Serie mit – als fiese Intrigantin

Ein erster Einblick in die Story: Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich, 37) fährt mit Sina (Valea Scalabrino, 31), Paco (Miloš Vuković, 40), Chris (Jan Ammann, 46) und Till Weigel (Constantin Lücke, 42), Ringo Beckmann (Timothy Boldt, 31), Eva Wagner (Claudelle Deckert, 47) und Mareike Ott (Mirja du Mont, 45) in einen gemeinsamen Urlaub, den er bei einem Telefon-Gewinnspiel gewonnen hat.

Dahinter steckt allerdings Fiona Jäger alias Larissa Marolt, die ihrem Vater, dem schwarzen Schaf der Familie Weigel, in nichts nachsteht. Marolt beschreibt ihre Figur: "Fiona in drei Worten: Rachsüchtig, unberechenbar und in ihr steckt halt auch ein verletztes Kind." Das erste Mal wird Marolt am 12. Januar bei "Unter uns" zu sehen sein. Die Eventwoche ist vom 14. bis 18. Februar bei RTL zu sehen.