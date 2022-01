Sturm der Liebe: Michaela Weingartner spielt Unternehmensberaterin Merle

Ein neues Gesicht bei "Sturm der Liebe": Michaela Weingartner gehört ab Februar zum Cast der ARD-Serie. Sie spielt die gestresste Unternehmensberaterin Merle, die am "Fürstenhof" zur Ruhe kommen will.

Das teilte die ARD nun in einer Pressemitteilung mit. Die 31-Jährige soll demnach die überarbeitete Unternehmensberaterin Merle Finow spielen, die am Gestüt des "Fürstenhofs" versucht, ihren Alltagsstress loszuwerden.

"Es ist toll hier zu sein. Vom ersten Moment an habe ich mich im Team sehr wohl gefühlt. Die Freude war doppelt groß, da meine Oma Fan der ersten Stunde von 'Sturm der Liebe' ist", wird Weingartner in der Meldung des Senders zitiert. Ihren ersten Auftritt hat sie in Episode 3.776, die voraussichtlich am 23. Februar ausgestrahlt wird.