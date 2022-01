The Masked Dancer 2022: Kostüme, Sendetermine, Infos zum Spin-off

Mit großem Erfolg hat ProSieben mittlerweile fünf Staffeln von "The Masked Singer" ausgestrahlt. Nun wird nicht mehr gesungen, sondern getanzt: Im Januar läuft "The Masked Dancer". Hier finden Sie alle Infos zur neuen Show.

Die Show ist ein Spin-off das erfolgreichen Formats "The Masked Singer". Diesmal dürfte es aber noch schwieriger sein, die Identität der Teilnehmer zu erraten. Denn anstatt zu singen, werden sie auf der Bühne tanzen. Überall können versteckte Indizien lauern - ob in der Musik, der Choreografie, auf der Bühne, in den Einspielern oder den Bewegungen der Stars. Der Live-Decoder gibt dem Rateteam die Gelegenheit, bei einzelnen Sequenzen noch genauer hinzuschauen oder auch hinzuhören.

Darüber entscheiden wie bei "The Masked Singer" die Zuschauer. Am Ende jeder Sendung muss der Tänzer mit den wenigsten Stimmen die Show verlassen und seine Maske ablegen.

Der Affe: Sein Bauch ist seine Bass Drum, seine Cymbals hat er immer zur Hand und auf seiner Brust kreiert er wilde Rhythmen.

Sein Bauch ist seine Bass Drum, seine Cymbals hat er immer zur Hand und auf seiner Brust kreiert er wilde Rhythmen. Das Glühwürmchen: Es wartet darauf, dass es Nacht wird, denn es ist ein echter Nachtschwärmer und leuchtet, wenn es tanzt.

Es wartet darauf, dass es Nacht wird, denn es ist ein echter Nachtschwärmer und leuchtet, wenn es tanzt. Maximum Power: In ihm fließt Dauerstrom, denn durch seine elektrisierenden Tanz-Moves lädt er sich selbst auf.

In ihm fließt Dauerstrom, denn durch seine elektrisierenden Tanz-Moves lädt er sich selbst auf. Die Maus: Am liebsten tanzt sie Power-Songs und ermutigt alle Maus-Mädchen selbstbewusst aufzutreten.

Am liebsten tanzt sie Power-Songs und ermutigt alle Maus-Mädchen selbstbewusst aufzutreten. Der Buntstift: Seine Radiergummisounds sind legendär und wenn er einmal loslegt, bringt er ordentlich Farbe auf die Bühne.

Wer sitzt im Ratepanel?

Auch hier gibt es Unterschiede zu "The Masked Singer": Anstelle von Ruth Moschner und Rea Garvey nehmen Moderator Steven Gätjen und Sänger Alexander Klaws die festen Plätze am Ratepult ein. Klaws hatte im Herbst 2021 als Mülli Müller bei "The Masked Singer" gewonnen. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es hinter der Bühne abläuft. Das hilft, wenn man nachfühlen kann, was unter den Masken abgeht. Ich werde mich da aber auch nicht entspannen - ich werde beim Raten ganz viel mitleiden", sagt der einstige "DSDS"-Sieger. Verstärkung bekommt das Rateteam von einem wöchentlich wechselnden, weiblichen Rategast.