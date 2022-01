The Masked Dancer 2022: Was im Finale zu erwarten ist

In der vierten und letzten Folge von "The Masked Dancer" (27. Januar, 20:15 Uhr, ProSieben) treten der Affe, der Buntstift, die Maus und das Zottel gegeneinander an. Wer wird der erste Sieger oder die erste Siegerin des "Masked Singer"-Ablegers?

Mit "The Masked Dancer" startete am 6. Januar ein neues Format im TV. Im Spin-off von "The Masked Singer" traten sieben Promis an, um statt mit Gesang mit ihrem Tanztalent zu punkten. Das Rateteam hat damit nicht die Stimme als Anhaltspunkt, sondern muss durch Bewegungsmuster der Stars, Musik, Choreografie und den Einspielern zu den jeweiligen Masken versuchen, die Promis zu enttarnen.

Sängerin Yvonne Catterfeld (42) unterstützt das Rateteam im Finale der ProSieben-Tanzshow. Die Siegerin von "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" nimmt an der Seite von Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) Platz. Auch die Kollegen, die bereits seit Folge eins rätseln, bringen "Masked Singer"-Erfahrung mit: Klaws gewann als Mülli Müller die bisher letzte Staffel von "The Masked Singer". Gätjen landete beim Weihnachtsspecial als Rentier hinter Catterfeld, die als singende Weihnachtsgans die festliche Sonderausgabe gewann.

Wer steckt hinter den Masken? Die Fans haben in der ProSieben-App wieder ihre Tipps abgegeben, wer sich hinter den tanzenden Final-Masken verbergen könnte. Unter dem Affen-Kostüm vermuten rund 57 Prozent der Zuschauer Oli P. (43), dahinter reiht sich Julien Bam (33) mit etwa 17 Prozent ein. Mit großer Mehrheit (75 Prozent) tippen die Fans bei der Maus auf Wolke Hegenbarth (41). Rund sechs Prozent glauben, dass es Valentina Pahde (27) ist.

Bei dem Buntstift ist sich die Community weniger einig. 41 Prozent tippen auf Prince Damien (31), 22 Prozent auf Timur Bartels (26) und 7 Prozent auf Ross Antony (47). Auch bei dem Zottel gehen die Meinungen auseinander: 53 Prozent tippen auf Marlene Lufen (51), 28 Prozent auf Rebecca Mir (30).

Die enttarnten Promis Bereits ausgeschieden und enttarnt sind der Sänger Eloy de Jong (48) als Maximum Power, der ehemalige Boxer Axel Schulz (53) als Schaf und die Show-Legende Ute Lemper (58) als Glühwürmchen. "Es ist wirklich Wahnsinn und ich weiß selbst auch nicht annähernd, wer unter den Masken steckt", erzählte Axel Schulz nach seinem Ausscheiden im Interview. "Ich würde es jedem gönnen, weil ich jetzt weiß, wie viel Arbeit, wie viele Trainingsstunden und Fleiß dahinterstecken."

Auch Eloy de Jong tappt beim Raten im Dunklen, wie er spot on news erklärte: "Das Einzige, was ich verraten kann, ist, dass ich gesehen habe, wie der Affe eine Banane gegessen hat. Sonst habe ich keine Ahnung! Man kriegt hinter der Bühne wirklich nichts von den anderen mit." Er drücke allen die Daumen. "Wir hatten alle einen Anteil daran, eine tolle Show auf die Bühne zu bringen. Die Zuschauer sollen das entscheiden."