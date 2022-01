Kathryn Kates: "Orange Is the New Black"-Schauspielerin gestorben

Die aus Serien wie "Orange Is the New Black" oder "Seinfeld" bekannte Schauspielerin Kathryn Kates ist tot. Sie starb mit 73 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Trauer um Kathryn Kates: Die US-Schauspielerin ist am 22. Januar im Alter von 73 Jahren verstorben. Das hat ihre Agentur unter anderem via Instagram bestätigt. Bekannt war Kates vor allem als Serien-Darstellern. So war sie etwa in "Orange Is the New Black", "Seinfeld", "Law & Order: SVU" sowie "Die Sopranos" zu sehen.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, soll Kates den Folgen einer Lungenkrebserkrankung erlegen sein. "Sie war immer unglaublich mutig und weise und ging jede Rolle mit größter Leidenschaft an. Sie wird sehr vermisst werden", heißt es vonseiten ihrer Agentur auf Instagram.

Kates' Schauspielkarriere begann in den 50er Jahren zunächst auf der Theaterbühne. In den 80ern ergatterte sie schließlich erste kleinere Fernsehrollen, ehe sie in den Erfolgsformaten "Matlock", "Thunder Alley" und "Seinfeld" zu sehen war. Auch für die Serien "Lizzie McGuire", "Judging Army" und "Rescue Me" wurde sie engagiert.

Internationale Bekanntheit erlangte sie aber vor allem durch ihre Rolle der Amy Kanter-Bloom in der Netflix-Reihe "Orange Is the New Black". Zuletzt wirkte sie 2021 in dem Krimidramafilm "The Many Saints of Newark" mit.