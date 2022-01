Witziger Werbespot: Was haben Mila Kunis und Demi Moore gemeinsam?

Was wohl Ashton Kutcher (43) dazu sagt? In einem neuen Werbeclip für den US-Telekommunikationskonzern AT&T treten sowohl seine Ehefrau Mila Kunis (38) als auch seine Ex-Frau Demi Moore (59) auf.

Kunis und Moore befinden sich in dem Werbespot auf einer Highschool-Reunion. Als eine Auszeichnung für die am meisten bewunderte, ehemalige Schülerin vergeben werden soll, stehen beide schon vor der Verkündung des Namens auf und begeben sich in Richtung Bühne. Doch dann wird eine andere Ehemalige ausgezeichnet. Moore und Kunis versuchen die unangenehme Situation mit etwas Smalltalk zu überbrücken. "Ich hatte keine Ahnung, dass wir zur gleichen Highschool gegangen sind", meint Moore. Und Kunis antwortet vielsagend: "Wir haben vieles gemeinsam."