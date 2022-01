Dwayne Johnson dreht Amazon-Film mit Chris Evans

Von "Red Notice" zu "Red One": Nach dem Netflix-Erfolg steht Dwayne "The Rock" Johnson nun für die Konkurrenz vor der Kamera.

Von Netflix zu Amazon Prime, von "Red Notice" zu "Red One" und von Ryan Reynolds (45) zu Chris Evans (40): Das neueste Filmprojekt von Dwayne "The Rock" Johnson (49) erinnert auf den ersten Blick frappierend an die Action-Komödie, die im November des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Und auch bei "Red One", so berichtet es "Deadline" exklusiv, handele es sich um eine rasante Mischung aus Action, Abenteuer und Humor. Allerdings soll es sich dabei um einen Film mit Weihnachten als Thema handeln.