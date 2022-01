OutInChurch: 125 Mitarbeiter der katholischen Kirche outen sich

"Im kirchlichen Kontext bedeutet ein solcher Schritt immer noch ein erhebliches Risiko", heißt es in einer Mitteilung. "Tief verankerte kirchliche Methoden der Verurteilung und Beschämung" erschwerten das Coming-Out, das zudem folgenreich sein könne – oft drohe Betroffenen die Kündigung. Inspiriert von der Aktion "#ActOut", in deren Rahmen sich Anfang 2021 Schauspieler:innen geoutet hatten, will die Initiative auch "zu einer Erneuerung der Glaubwürdigkeit und Menschenfreundlichkeit der katholischen Kirche beitragen".

Hajo Seppelt recherchierte zu Diskriminierung in der Kirche

Wie es darum bestellt ist, zeigt "Die Story im Ersten": Hajo Seppelt, der seit Jahren zur Diskriminierung in der katholischen Kirche recherchiert, begleitete in der Doku gemeinsam mit Katharina Kühn, Marc Rosenthal und Peter Wozny betroffene Kirchenmitarbeiter:innen, die vom "Kampf um ihre Kirche" berichten und nun den Schritt an die Öffentlichkeit wagen. Sie liefern Einblicke in ein System, "in dem Druck, Angst und Willkür die Mitarbeitenden in Ungewissheit lassen, was genau passiert, wenn sie zu ihrer sexuellen Orientierung oder Identität stehen", wie es in der Ankündigung heißt.