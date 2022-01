Reunion der Spice Girls: Wiedersehen bei Brooklyn Beckhams Hochzeit?

Werden die Spice Girls bald ein Wiedersehen feiern und sogar gemeinsam auf der Bühne stehen? Wie die "Sun on Sunday" berichtet, soll Victoria Beckham (47) ihre Ex-Bandkolleginnen Mel B (46), Emma Bunton (46), Mel C (48) und Geri Horner (49) zur Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn Beckham (22) mit Nicola Peltz (27) im April in Palm Beach eingeladen haben.