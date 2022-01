Dschungelcamp 2022 – Tag 3: Zoff, Zeitreisende und ein Star ist raus

Während Tara Tabitha noch auf eine Dschungel-Liebelei mit Filip Pavlovic hofft, hat Eric Stehfest seine bessere Hälfte schon längst gefunden. Und zwar im Jahr 1311.

So langsam laden sich die Gefühlswelten der Dschungelcamp-Bewohner mehr und mehr auf. Tara bekommt dies besonders zu spüren, da sie, zusätzlich zu der Dschungel-Aufregung, noch mit ganz anderen Gefühlen zu kämpfen hat. Die spirituellen Gedankengänge von Eric können da etwas mehr Ruhe schaffen, die jedoch von den lauten Anschuldigungen und Vorverurteilungen, die zwischen Janina und Linda herrschen, deutlich übertönt werden.

Nervensäge des Tages Linda Nobat. Auch wenn sie betont, Janina nicht als "dumm" bezeichnet zu haben, hat auch mit der blumigeren Formulierung, sie sei "nicht die hellste Kerze auf der Torte", jeder verstanden, was Linda von ihrer Mitstreiterin hält. Dass sie nun also zusammen in die Dschungelprüfung geschickt werden, passt der "Miss Hessen" so gar nicht. Und das lässt sie alle spüren, in erster Linie Janina, die sich den ein oder anderen Spruch von Linda gefallen lassen muss. Ein Spiel mit Wissen traut Linda ihr nicht zu. "Was ich bis jetzt von dir gehört habe, war jetzt nicht super berauschend", so die Ex-"Bachelor"-Kandidatin zu dem Model. Dass man sich für die gemeinsame Dschungelprüfung nicht gegenseitig runter machen sollte, sondern Teamarbeit gefragt ist, hat immerhin eine der beiden Schönheiten begriffen, und zwar die nicht so "helle Kerze".

Held des Tages Filip Pavlovic. Dort, wo die Mundwinkel nach unten gezogen werden, ist Filip nicht weit und tröstet mit einem guten Rat und einer aufbauenden Umarmung. Bodyguard-Legende Peter Althof erzählt, dass er bereits seit drei Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn habe und sich auch nicht sicher sei, ob dieser überhaupt wieder die Nähe suche. Der einfühlsame Filip hört zu und ermutigt beide, über ihre Schatten zu springen und den Kontakt wieder aufzunehmen. Er richtet einen direkten Appell an den Sohn von Althof und bittet ihn, den ersten Schritt zu machen. Auch als bei Reality-Star Tara Tabitha die Tränen in einem schwachen Moment fließen, zeigt der 27-Jährige Mitgefühl und bietet seine Schulter zum Ausweinen an.

Aus des Tages Lucas Cordalis wird wegen seiner Corona-Infektion nicht ins "Dschungelcamp" ziehen, diese Entscheidung ist nun endgültig gefallen. Das Risiko sei einfach zu groß, erklärte Sonja Zietlow. Cordalis war wenige Tage vor dem Start positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich seitdem in Quarantäne.

Arbeitsverweigerer des Tages Linda Nobat. Ihr fehlt nicht nur der Teamgeist in der Dschungelprüfung, sondern ebenfalls im Camp. Während Jeder bereits mehrmals die Feuerwache angetreten ist, lässt sich die 26-Jährige nicht aus der Hängematte kriegen.

Lacher des Tages Erics besondere Geschichte um sein Tattoo "1311". Dies sei nämlich die Jahreszahl, in der er und seine Frau sich das erste mal getroffen haben. Daran glauben die beiden ganz fest. Wie das sein kann, wenn man nicht gerade über 711 Jahre alt ist? Sie haben sich schon einmal in einem früheren Leben getroffen. Er war damals ein Ritter, der unterschlupf in einem Häuschen im Wald fand, in welchem zufällig seine heutige Frau, damals eine Hexe, ihre Kräuter zusammenbraute. Wie man das halt so macht.

Gefühlsausbruch des Tages Tara Tabitha kann nicht verstecken, dass sie etwas für den charmanten Filip übrig hat. So wie er sie anfasst – oder besser gesagt nicht anfasst – hat sie jedoch Zweifel, dass auch er die gleichen Gefühle für sie hegt. "Ich will mal zu einer Prüfung gehen, damit der Filip mich mal einen Tag vermisst", hofft der Reality-Star. Zusätzlich belastet sie momentan die Situation, dass dieses Gefühlschaos auch noch viele Zuschauer in Deutschland ganz genau beobachten. Tara kann sich nicht mehr zusammenreißen und bricht in Tränen aus. Held des Tages Filip ist gleich zur Stelle.

Spruch des Tages "Fußnägel sind die neuen Bitcoins"

(Sonja Zietlow über die Beichte von Tara, einen Only-Fans Account nur für ihre Füße zu besitzen)

Und die Dschungelprüfung? Das Dreamteam Janina und Linda sind zu Besuch in einem "Traumahaus". Dieses wird nicht nur von unzähligen, großen und kleinen südafrikanischen Tieren bewohnt, sondern ist auch bis unter das Dach mit stinkendem Abfall zugemüllt. Elf Sterne sind in dem Chaos versteckt und es bleiben 15 Minuten, diese zu finden. Nach fünf gefundenen Sternen und circa zwei Minuten Restzeit flüchten die beiden Kandidatinnen aus dem Traumahaus. Immerhin: es scheint kruzzeitig so, als hätte diese Erfahrung die beiden etwas näher zusammengerückt.