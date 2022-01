Wer weiß denn sowas XXL: Nico Santos heute unter den Gästen

Auch Denksport hält fit: Sechs Promi-Gäste treten in der von Kai Pflaume moderierten ARD-Samstagabendshow "Wer weiß denn sowas XXL" zur Köpfchen-Herausforderung in Extralänge an. Beatrice Egli, Victoria Swarowski, Nico Santos, Mario Barth, Jürgen Vogel und Pflaumes Quizshow-Kollege Jörg Pilawa stellen sich der Aufgabe, spontan, schlagfertig und pfiffig zu sein.