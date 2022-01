Dschungelcamp 2022: Wer ist Tara Tabitha? Woher kennt man sie?

Bis auf einen kleinen Auftritt bei "Ex on the Beach" ist sie im deutschen TV noch recht unbekannt: Tara Tabitha, Reality-TV-Star und Influencerin aus Österreich, möchte mit ihrer Teilnahme beim "Dschungelcamp" 2022 auch in Deutschland groß rauskommen.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2022 startet in die 15. Staffel. Ab dem 21. Januar moderieren wie gewohnt Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Show, in der zunächst elf Promi-Camper zu Ekel-Prüfungen und lauschigen Gesprächen am Lagerfeuer zusammenkommen. Auch Reality-TV-Star Tara Tabitha ist mit von der Partie. Doch wer ist die Österreicherin überhaupt und was können wir im Dschungel von ihr erwarten?

Tara Tabitha wurde am 3. März 1993 in Hollabrunn (Österreich) geboren. In Ihrer Heimat wurde sie vor allem durch zwei eigene Reality-Shows, "Tara und Moni" und "Mit Hirn Charme und Melonen", bekannt. Auch in ihrer Jugend war sie bereits im Reality-TV zu sehen. Mit gerade einmal 17 Jahren wirkte sie in dem österreichischen Format "Saturday night Fever – So feiert Österreichs Jugend" des Senders ATV mit.

Tara Tabitha entpuppte sich außerdem als Geschäftsfrau und gründete ihre eigene Modemarke. Ansonsten vermarktet die Österreicherin sich selbst auf Instagram und begeistert um die 100.000 Follower täglich mit neuem Content.

"More ist More" – Tara Tabitha spricht offen über ihre Schönheitsoperationen Im RTL-Interview macht die Österreicherin kein großes Geheimnis aus ihren Beauty-Eingriffen: "Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More is More." Wenig überraschend ihre Antwort auf die Frage, was sie im Dschungel am meisten vermissen wird: "Am meisten wird mir Make-Up fehlen und Körperpflege."