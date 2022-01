Tara Tabitha vorher/nachher: So sah die Dschungelcamp-Kandidatin früher aus

"Dschungelcamp"-Kandidatin Tara Tabitha steht offen zu ihren Schönheits-OPs. Muss sie auch, denn auf älteren Bildern ist der Reality-Star kaum wiederzuerkennen.

Tara Tabitha (28) hat sich als Reality-TV-Star einen Namen gemacht und mischt derzeit das südafrikanische "Dschungelcamp" auf. Zuvor war sie bereits in Shows wie "Ex on the Beach" oder "Promi Big Brother" zu sehen. In ihrer Heimat Österreich kennt man die 28-Jährige schon seit vielen Jahren - damals sah sie jedoch noch ganz anders aus.

Im Alter von 17 Jahren hatte Tara Tabitha ihren ersten TV-Auftritt in der österreichischen Reality-Doku "Saturday Night Fever - So feiert Österreichs Jugend". Über Nacht wurde das Partygirl mit markanten Sprüchen bekannt und hatte später mit "Tara und Moni" sogar ihre eigene Reality-Show. Schmalere Lippen, dunkle Haare, kein Botox: In den alten Aufnahmen ist die heute 28-Jährige kaum wiederzuerkennen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Mehrere Schönheitsoperationen später zeigt sich Tara Tabitha heute mit deutlich gewachsener Oberweite, größeren Lippen und anderer Haarfarbe. "Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen. Und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More is more", sagte sie vor ihrem Einzug bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu RTL. Sie sei mit allen Eingriffen "super happy", so die Österreicherin, die ihr Geld unter anderem auf der Plattform "OnlyFans" verdient, in einer Instagram-Story.

Tara Tabitha ist eine von elf Kandidaten im "Dschungelcamp". Mehr über die aktuelle IBES-Staffel lesen Sie hier.