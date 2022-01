Russland-Ukraine-Konflikt: Lars Klingbeil äußert sich im ZDF-Morgenmagazin

Die Lage in der Ukraine-Krise bleibt angespannt. Im ZDF-"Morgenmagazin" hat SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil nun betont, weiterhin Frieden wahren zu wollen. Die Deeskalation sei derzeit oberste Pflicht. "Die Bundesregierung sollte konsequent den Weg der letzten Wochen weitergehen – dass man sich bemüht, die diplomatischen Gespräche jetzt zu führen, dass man sich bemüht, dass mitten in Europa kein Krieg ausbricht", so der Parteivorsitzende im Gespräch mit Dunja Hayali. Zudem sei es die Aufgabe der Regierung, "sehr klar zu sein, was die russische Seite angeht."

Der SPD-Politiker sei "fest davon überzeugt, dass wir militärische Auseinandersetzungen noch abwenden können". Zu diesem Zweck müssten nun Gespräche geführt und alle möglichen Mittel ausgeschöpft werden: "Wir sollten uns darauf konzentrieren, Frieden in Europa zu schaffen." Die Bundesregierung sei, gemeinsam mit den anderen Staaten der EU, in der Pflicht, "alle diplomatischen Bemühungen auch zu nutzen, um Krieg mitten in Europa zu verhindern", so Klingbeil. Am heutigen Montag tagen die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsländer in Brüssel unter anderem zur Sicherheitslage in Europa.