Folterkeller im Wohnquartier: beklemmende ARD-Doku über die Anfänge der NS-Zeit

Der Horror der NS-Zeit nahm schnell seinen Lauf – und fand teilweise in der direkten Nachbarschaft statt. Die ARD-Doku beleuchtet ein bislang wenig beachtetes Detail des Horrors in der Frühphase nach der Machtergreifung der Nazis.

Während "im Nachhinein" oft Schutzbehauptungen vorgebracht wurden, wie wenig angeblich die nach eigenem Beteuern unbescholtenen deutschen Mitbürger von den Gräueltaten, den Verfolgungen Andersdenkender und den Morden an den Juden wussten, spricht dieser sehenswerte Beitrag eine ganz andere Sprache: Die Gewalt fand im Nahbereich statt, und der Horror nahm erstaunlich schnell seinen Lauf. Wegsehen war so fast nicht möglich.

Thema der Dokumentation ist die Gewaltwelle, mit der Anfang 1933 die eben an die Macht gekommenen Nazis das Deutsche Reich überzogen. Gegenspieler aus dem politischen Lager wurden ohne Prozess verschleppt. Geheime Folterkeller entwickelten sich rasch zu einer Vorstufe der späteren Konzentrationslager, in denen das Töten mit eiskalter industrieller Präzision abgewickelt wurde. Gezeigt wird, dass Tausende dieser schnell entstandenen Terror-Orte sich oft mitten in Wohngebieten deutscher Städte befanden. Erst später wurden die Täter auf perfide Art "diskreter".