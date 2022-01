Wie klingt Deutschland? Kaminer will's herausfinden

Der russische Schriftsteller Wladimir Kaminer macht sich auf der Suche nach dem "typisch deutschen" Sound – ujnd trifft dabei sowohl Heino als auch Scorpions-Sänger Klaus Meine.

Kaminer Inside: Wie klingt Deutschland? Doku • 22.01.2022 • 20:15 Uhr

Gibt es den typisch deutschen Sound, so etwas wie die musikalische Seele einer Nation? – Der russische Schriftsteller Wladimir Kaminer will es wissen und begibt sich in der neunten Folge der 3sat-Reihe "Kaminer Inside" quer durch Deutschland auf die Suche. Keiner prägte die "Volksmusik" so sehr wie Heino, den Kaminer zu einem ausgiebigen Waldspaziergang traf. Angeblich kennen den Mann mit der Sonnenbrille und den blonden Haaren 97 Prozent der Deutschen. Doch die sogenannte Volksmusik wird oft gleichgesetzt mit Hurrapatriotismus und Deutschtümelei, nicht zuletzt weil sie einst die Nazis für ihre Zwecke missbrauchten. Heute ist natürlich vieles ganz anders, wie Kaminer herausfindet.

Deutscher Sound, das ist auch Klaus Meine, der mit den "Scprpions" in 50 Jahren 110 Millionen Tonträger verkaufte und dessen "Wind Of Change" als Hymne der Wiedervereinigung gilt. Den auf Deutsch singenden Mark Forster trifft Kaminer im Studio in Berlin. Warum boomt deutschsprachiger Hiphop wie nie zuvor? Nicht nur in Niederbayern feiert der Mundart-Rap riesige Erfolge. In Regensburg besucht Kaminer das Abschlusskonzert der Band "Dicht & Ergreifend".

Oder geht der deutsche Sound doch eher klassisch? – In der Hamburger Elbphilharmonie lauscht Kaminer ganz allein der großen Orgel, der Königin der Instrumente, und von Martin Huss, dem in Argentinien geborenen Landesposaunenwart von Mecklenburg-Vorpommern, will er wissen, "wie deutsch" die Posaune ist. Last but not at least schmettert Kaminer ganz alleine vor der Chorleiterin Karin Höppner seine Lieder. Singe, wem Gesang gegeben.

Deutsche Schlager hört er immer im Auto und regt sich dabei über die vorhersehbaren Reime auf: "Das lässt mich nicht einschlafen am Steuer!" Er selbst hört sich trotz langjähriger DJ-Arbeit nicht gern zu.

Kaminer Inside: Wie klingt Deutschland? – Sa. 22.01. – 3sat: 20.15 Uhr