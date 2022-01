Klassentreffen der Dschungelstars: Katy Karrenbauer verlässt wütend das Studio

Nach zunehmenden Auseinandersetzungen mit anderen Bewohnern, die sie auch aufforderten, das Camp zu verlassen, zog Knappik 2011 nach rund elftägigem Aufenthalt freiwillig aus dem Camp aus. Nach einer etwas missglückten Rap-Einlage gesellte sie sich zu einigen Mitcampern wie Katy Karrenbauer (59) oder Thomas Rupprath (44), die auf den Überraschungsauftritt abweisend reagierten. Nach einem Rückblicks-Beitrag kochten die Emotionen bei den Ex-Campern hoch. "Sie hat mich brutal genervt, aber ich war nie unhöflich oder aggressiv", erklärte Rupprath. "Sie hat über uns alle was gesagt, was einfach nicht stimmte", zeigte sich Karrenbauer auch nach elf Jahren noch unversöhnlich.

"Ich will das ruhen lassen", betonte hingegen eine entspannt wirkende Knappik. "Wenn du noch so emotional bewegt bist, musst du daran arbeiten", ließ sie Karrenbauer wissen, die daraufhin genervt das Studio verließ und erklärte: "Jetzt will sie es ruhen lassen. Zehn Jahre hat sie uns aber alle dafür benutzt, um als vermeintliches Opfer Geld damit zu machen." Georgina Fleur (31) schlug sich auf Knappiks Seite: "Du kannst jemand nicht so mobben. Respekt, dass du das verziehen hast." Karrenbauer beruhigte sich außerhalb des Studios und kehrte am Ende zu den Promis zurück.