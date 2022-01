Star-Designer Thierry Mugler gestorben

Der französische Modedesigner und Fotograf Thierry Mugler (1948-2022) ist am Sonntag gestorben. Das gab sein Team via Social Media bekannt. "Wir sind erschüttert über den Tod von Manfred Thierry Mugler am Sonntag, den 23. Januar 2022. Möge seine Seele in Frieden ruhen", ist auf seinem offizielen Instagram-Account auf Englisch und Französisch neben einem schwarzen Quadrat zu lesen.