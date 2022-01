Maren Gilzer bekommt bei Bürgermeisterwahl nur sechs Prozent

Maren Gilzer ist in Oberkrämer (Brandenburg) zur Bürgermeisterwahl angetreten. Mit nur sechs Prozent der Stimmen verpasste sie die Stichwahl deutlich.

Eine ehemalige Dschungelkönigin als Bürgermeisterin? In der brandenburgischen Gemeinde Oberkrämer hätte es dazu kommen können. Dort stellte sich die ehemalige "Glücksrad"-Fee Maren Gilzer (61), die 2015 das Dschungelcamp für sich entschied, für die FDP zur Wahl. Nach den vorläufigen Endergebnissen erhielt die 61-Jährige jedoch nur 6,1 Prozent der Stimmen und verpasste die Stichwahl deutlich.

Gilzer trat gegen sechs weitere Kandidatinnen und Kandidaten an. In die Stichwahl am 13. Februar gehen Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler), der 32,7 Prozent der Stimmen erhielt sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Carolin Schmiel (BfO) mit 25,5 Prozent.