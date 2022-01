Neuer James Bond: Idris Elba ist zumindest im Gespräch

Wer wird der nächste James Bond? Seit dem spektakulären Abgang von Daniel Craig (53) als 007 in "James Bond: Keine Zeit zu sterben" ist dies eine der drängendsten Fragen im Filmgeschäft. Ein Name fällt in diesem Zusammenhang immer wieder: Idris Elba (49). Nun hat Bond-Produzentin Barbara Broccoli (61) zumindest zugegeben, dass Elba Teil der Gespräche über die Nachfolge von Daniel Craig war.