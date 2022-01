"Mission: Impossible 7": Kinostart erneut verschoben

Es bleiben harte Zeiten für Kino-Fans: Wie Paramount bekannt gab, soll "Mission: Impossible 7" doch nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Auch der achte Teil der Reihe verschiebt sich.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Der Start von "Mission: Impossible 7", der eigentlich im September dieses Jahres in den Kinos anlaufen sollte, wurde erneut verschoben. Wie Paramount bekannt gab, soll der Actionstreifen in den USA am 7. Juli 2023 erscheinen. Somit kommt der Film – gesetzt den Fall, dieses Mal läuft alles glatt – mit zwei Jahren Verspätung auf die Leinwand.

Ursprünglich sollte Tom Cruise bereits im Sommer 2021 als IMF-Agent Ethan Hunt zurückkehren. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Termin zunächst auf November 2021 verschoben, anschließend folgten erneute Änderungen auf Mai beziehungsweise September 2022. Dass der Film nun erst 2023 anläuft, wirkt sich ebenfalls auf "Mission: Impossible 8" aus: Der achte Teil der actiongeladenen Reihe ist nun ebenfalls ein Jahr später, für den 28. Juni 2024, angekündigt.

"Nach reiflicher Überlegung" habe man beschlossen, die Veröffentlichungstermine erneut zu verschieben, so Paramount in einer Erklärung. Dadurch solle verhindert werden, dass Zuschauerinnen und Zuschauer durch die anhaltende Corona-Pandemie eingeschränkt würden. "Wir freuen uns darauf, den Kinobesuchern ein unvergleichliches Kinoerlebnis zu bieten", so der US-amerikanische Produktionsriese.

Noch ist wenig bekannt über die Handlung von "Mission: Impossible 7". Drei Jahre nach "Mission: Impossible – Fallout" ist Tom Cruise jedenfalls als Ethan Hunt zurück, während Esai Morales in dem Film, der in mehreren europäischen Ländern gedreht wurde, seinen Widersacher verkörpert. Zuvor ist Tom Cruise voraussichtlich in einem anderen Blockbuster zu sehen, der aufgrund der Pandemie-Maßnahmen ebenfalls mehrfach verschoben wurde: "Top Gun: Maverick" soll am 27. Mai 2022 starten.