TV-Moderator brüllt Impfgegner im Fernsehen an: "Verdammte Idioten"

Die Omikron-Welle wütet auch in Mexiko. Die Impfquote in dem Land ist niedrig und viele Menschen weigern sich, eine Maske zu tragen. Nun platzte einem TV-Moderator der Kragen.

Die Omikron-Welle hat Mexico fest im Griff: Derzeit infizieren sich täglich mehr als 100.000 Menschen mit dem Coronavirus – und das bei einer Impfquote von rund 50 Prozent. Als er in einer Nachrichtensendung des Senders "Telediario Guadalajara" auf Maskenverweigerer und Impfgegner zu sprechen kam, ist einem mexikanischen TV-Moderator deshalb nun der Kragen geplatzt.

"Ihr verdammten Impfgegner, ihr Idioten!", schreit Leonardo Schwebel in dem Video , das mittlerweile Tausende Male geteilt wurde. "Hört auf mit eurem Scheiß und setzt wenigstens eine gottverdammte Gesichtsmaske auf!" Der Ausschnitt, der mittlerweile auch auf Twitter, Facebook und YouTube verbreitet wurde, zeigt den TV-Host, wie er nur wenige Zentimeter von der Kamera entfernt einen Mund-Nasen-Schutz vor sein Gesicht hält. "Hört auf, für die ganze Welt auf die Bremse zu treten! Ja, ihr Impfgegner, ihr seid Idioten! Setzt eine Gesichtsmaske auf", wütet Schwebel anschließend weiter.

Nachdem sein Ausraster im Netz in den vergangenen Tagen viral gegangen war, erklärte der Moderator gegenüber seinem Sender: "Manchmal muss man schreien, damit Leute einem zuhören. Wenn ich es normal gesagt hätte – 'Mein Herr, bitte, bitte, setzen Sie die Maske auf, ich bitte Sie, glauben Sie mir' – wäre ich heute nicht hier bei Ihnen." Er empfinde es als äußerst wichtig, die Bevölkerung Mexikos zur Vernunft zu bringen.

Online sorgte die Wutrede des Mexikaners vor allem für Belustigung. Viele Nutzerinnen und Nutzer stimmten den Aussagen des Nachrichtensprechers jedoch auch zu: "Herrlich – so was bräuchten wir auch mal hier, so eine klare deutliche Ansage! Genial", kommentierte beispielsweise ein Twitter-User das Video.