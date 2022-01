Hardy Krüger jr. trauert um seinen Vater – ihr Verhältnis war kein einfaches

Er war einer der wenigen deutschen Schauspieler, die in Hollywood Karriere machten. Ein positives Image seines Heimatlandes verbreitete Hardy Krüger in der Nachkriegszeit überdies. Wie nun bekannt wurde, starb die Schauspiellegende am Mittwoch in Kalifornien im Alter von 93 Jahren. Die Trauer ist groß – auch bei seinem Sohn Hardy Krüger Jr. Der 53-Jährige, der als Schauspieler in die riesigen Fußstapfen seines Vaters trat, postete am Donnerstag eine Trauergrafik bei Instagram.