Dschungelcamp 2022: Anouschka Renzi angeblich als Kandidatin dabei

Sie ist nicht nur für ihr Schauspieltalent bekannt, sondern auch für ihre öffentlichen Zankereien, Dramen und Ausbrüche. Anouschka Rezi ist angeblich 2022 im "Dschungelcamp" dabei.

"Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" geht in die nächste Runde! Die 15. Staffel der Dschungel-Show startet am 21. Januar 2022. Dieses Jahr nicht wie sonst im australischen Dschungel, sondern in der Nähe des bekannten Kruger-Nationalparks in Südafrika. Alle Infos zur neuen "Dschungelcamp"-Staffel finden Sie hier. Laut der "Bild" handelt es sich bei einer der Kandidatinnen um Anouschka Renzi. Wer die temperamentvolle Schauspielerin ist, erfahren Sie in unserem Porträt über die mutmaßliche Promi-Camperin.

Die Tochter der bekannten Schauspielerin Eva Renzi wurde am 6. August 1964 in Berlin geboren und wuchs in Südfrankreich auf. Nach der Hochzeit ihrer Mutter mit dem Filmschauspieler Paul Hubschmidt wurde sie von ihm adoptiert. Nach diversen Umzügen aufgrund der Karriere ihrer berühmten Eltern stand die damals 17-jährige 1981 das erste Mal auf der Bühne.1985 war sie in ihrem ersten Kinofilm "Das Wunder" zu sehen, woraufhin ihre erfolgreiche Schauspielkarriere so richtig begann.

Sie zog sich für den "Playboy" aus Nicht viel später (1985) war Anouschka Renzi erstmals im "Playboy" zu sehen. Ein zweites Mal ließ sie sich 2003 für das Magazin abgelichten. Beide Male schaffte sie es auf das "Playboy"-Cover.

1995 heiratete Renzi Schauspieler Jochen Horst und 1998 kam die gemeinsame Tochter Chiara Moon zur Welt. Nicht viel später folgte die Trennung. Die zweite Ehe mit Anwalt Stefan Schuhmann hielt gute zehn Jahre. Ende 2018 zeigte sich Renzi mit neuem Mann an ihrer Seite: Jetzt-Verlobter Marc Zabinski und die Schauspielerin sollen sich bei Theaterproben kennengelernt haben.

Schlammschlacht mit Desiree Nick 2004 machte die Schauspielerin aufgrund einer unschönen Fehde mit Desiree Nick Schlagzeilen. Nick hatte in ihrer Varieté-Show über Renzis angebliche Schönheitsoperationen gesprochen, was der überhaupt nicht passte. Renzi erwirkte eine einstweilige Verfügung, die später allerdings aufgehoben wurde. Die beiden Damen einigten sich per Vergleich. Eins ist sicher, mit Anouschka Renzi wird es im Dschungel definitiv nicht langweilig.