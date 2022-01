Dschungelcamp 2022 – Eric Stehfest: Erst Drogensucht, dann TV-Karriere

Schon als Kind rutsche Eric Stehfest in die Drogensucht, die er mit Anfang 20 besiegte. Nun zieht der frühere "GZSZ"-Star ins "Dschungelcamp".

Am 21. Januar beginnt die 15. Staffel der RTL-Reality Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"! Wie gewohnt moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich mehr oder weniger mutige Promis, die sich den Eckel-Prüfungen stellen wollen. Einer der Kandidaten ist Eric Stehfest sein. Wer der Schauspieler und Bestsellerautor eigentlich ist, erfahrt ihr in unserem Porträt über ihn:

Geboren wurde Eric Stehfest am 6. Juli 1989 in Dresden. Nach seinem Schulabschluss studierte er Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Stehfest stand bereits bei mehreren Theateraufführungen auf der Bühne, als er 2013 seine erste TV-Rolle in der RTL-Soap "Unter Uns" ergattern konnte. Nach drei Monaten verließ der Schauspieler die Sendung allerdings wieder.

Groß raus kam er ein Jahr später mit seiner Rolle in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Von 2014 bis 2019 spielte er dort den DJ Chris Lehman. Es folgten mehrere TV-Auftritte, zum Beispiel 2016 bei der neunten Staffel der Tanzshow "Let's Dance". Für das Finale reichte es für den Schauspieler in der RTL-Show an der Seite von Profitänzern Oana Nechiti knapp nicht (Platz 4), dafür gewann er 2019 mit seiner Tanzpartnerin Amani Fancy "Dancing on Ice" (SAT.1).

Eric Stehfest besiegte die Sucht Aber nicht immer war sein Leben von TV-Ruhm und steiler Schauspielkarriere geprägt. Er wuchs ohne Vater auf und hatte bereits im Alter von 12 Jahren ersten Kontakt zu Drogen wie Marihuana und Alkohol und wurde schnell abhängig von Chrystal Meth.

Zehn Jahre lang war Stehfest süchtig nach der Droge. Wie er in die Sucht gefunden hat und diese überwand, hielt der Schauspieler in seinem Bestseller "9 Tage wach" fest. 2020 wurde das Buch verfilmt, Jannik Schürman ("Sisi") spielte die Hauptrolle. Bei seiner Therapie ließ sich Stehfest außerdem im Rahmen einer RTL+-Dokumentation, die er selbst entwickelt hat, begleiten. Stehfests bewegte Biografie wird sicherlich auch Thema am Lagerfeuer sein.

Eric Stehfest ist seit 2015 verheiratet. Seine Frau Edith hat selbst Erfahrungen mit Drogen gemacht. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und leben auf dem Land.