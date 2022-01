"Full House"-Star Bob Saget tot aufgefunden

Durch die US-Sitcom "Full House" wurde Bob Saget zum Star. Im Alter von 65 Jahren ist der Schauspieler verstorben. Die Todesursache ist noch unklar.

Der Schauspieler und Komiker wurde am Sonntag leblos in einem Hotelzimmer in den USA aufgefunden. Laut einer Mitteilung der Polizei des Bezirks Orange County im US-Bundesstaat Florida sei am Sonntagabend ein "nicht ansprechbarer Mann in einem Hotelzimmer" vorgefunden worden. Bei dem Mann handelte es sich um Saget, bei dem nur noch dessen Tod festgestellt werden konnte. Die Todesursache ist allerdings noch unklar. Die Polizei vermutet weder einen kriminellen Hintergrund noch Drogenkonsum, wie sie auf Twitter schrieb.

Bob Saget wurde einem internationalen Publikum in der US-Sitcom "Full House" bekannt, die zwischen 1987 und 1995 ausgestrahlt wurde. Auch in der Fortsetzung der Erfolgsproduktion von ABC, "Fuller House", war Saget zwischen 2016 und 2020 in seiner Paraderolle Danny Tanner zu sehen, der sich nach dem Unfalltod seiner Frau um seine Kinder kümmern muss.

Zuletzt machte der US-Schauspieler besonders als Stand-up-Comedian von sich reden. Seine Bühnentour sollte eigentlich noch bis Juni weitergehen. Noch in der Nacht vor seinem Tod hatte Bob Saget via Twitter auf seinen letzten Auftritt in Jacksonville reagiert. Er freute sich in dem Tweet über die Wertschätzung des Publikums und schrieb, er sei glücklich, wieder "süchtig nach diesem Scheiß" zu sein.

Auf den Tod von Bob Saget reagierten zahlreiche seiner Weggefährtinnen und Weggefährten mit Fassungslosigkeit. Gegenüber dem US-Branchendienst "Entertainment Weekly" sagten Mary-Kate und Elizabeth Olsen, die neben Saget in "Full House" spielten: "Bob war der liebevollste, mitfühlendste und großzügigste Mensch. Wir sind zutiefst betrübt, dass er nicht mehr unter uns weilt,"

Auch "Full House"-Darstellerin Candace Cameron Bure trauert. Sie twitterte: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Worte. Bob war einer der besten Menschen, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe ihn so geliebt." Schauspieler John Stamos, den eine lange Freundschaft mit Bob Saget verbindet, teilte via Twitter mit, er sei "gebrochen" und "komplett geschockt". Außerdem schrieb er: "Ich werde nie wieder einen Freund wie ihn haben."