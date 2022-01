Doppelpass: Florian König moderiert zum ersten Mal nach langer Pause

Zum Saisonstart feierte auch er seine Premiere: Florian König moderierte am Sonntagmorgen im August seinen ersten "Doppelpass" bei SPORT1 und folgte damit Thomas Helmer nach. Doch schon Ende September fand das neue Engagement ein vorzeitiges Ende. Aus Krankheitsgründen stand König nicht mehr zur Verfügung. Rudi Brückner, der den "Doppelpass" bereits in den Jahren von 1995 bis 2004 moderiert hatte, übernahm bis zum Jahresende die Vertretung. Jetzt feiert König sein Comeback: Ab Sonntag, 9. Januar, 11.00 Uhr, führt wieder durch den erfolgreichen Fußballtalk am Sonntagmorgen.

Florian König, 54 Jahre, geboren in Tübingen, ist aufgewachsen in Stuttgart. Zunächst berichtete er für den Süddeutschen Rundfunk, für die ARD arbeitete er bei der "Sportschau", war bei den Olympischen Spielen 1992. Dann, 1994, wechselte er zu RTL. Über 20 Jahre lang war König das Gesicht des Senders bei der Formel 1. Zusammen mit Niki Lauda führte er durch die Rennwochenenden, reiste unzählige Male um die Welt. Nachdem RTL die Rechte an der Königsklasse des Rennsports verlor, nahm König die neue Aufgabe bei SPORT1 an.