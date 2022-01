Denn sie wissen nicht, was passiert: 2 neue Folgen bei RTL

Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch in einer Show? Ja klar, gibt es schon seit 2018. Und charmante XXL-Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" ist ein ziemlich großes Kleinod im deutschen Unterhaltungsfernsehen, weil hier drei Superprofis zeigen, wie viel Spaß es machen kann, sich nicht vorbereiten zu können. Fotoquelle: RTL / Frank W. Hempel

"Spielleiter" Thorsten Schorn liefert den Impro-Moderatoren die Kärtchen, auf denen steht, wie und mit wem es in der Show weitergeht, erst während der Live-Sendung nach und nach an. So bleibt für Gottschalk, Jauch und Schöneberger keinerlei Zeit, sich auf das neue Spiel und seine Anleitung vorzubereiten. Fotoquelle: RTL / Frank W. Hempel