Klein gegen Groß: Alexander Zverev heute einer der Gäste

Es ist ein altbekannter Neujahrsvorsatz: "Im kommenden Jahr treibe ich wirklich mehr Sport!" – Leider wird dieser gut gemeinte Plan am Ende ebenso oft über den Haufen geworfen wie jene Idee, weniger zu rauchen oder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Doch da im Fernsehen bekanntlich vieles anders ist als in der Wirklichkeit, stehen in der ersten Ausgabe "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" im neuen Jahr 2022 gleich mehrere sportliche Herausforderungen an.