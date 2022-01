Bund-Länder-Gipfel heute: TV-Sendungen berichten über neue Beschlüsse

Hohe Corona-Zahlen - wie kann sich Deutschland vor der Omikron-Variante des Coronavirus schützen? Bund und Länder beraten am Freitag über weitere Maßnahmen gegen die Pandemie. Die Sender ändern kurzfristig ihr Programm und strahlen dazu Sondersendungen aus.

Das ZDF zeigt von 19.20 bis 19.40 Uhr die Sondersendung "ZDF spezial", die von Andreas Klinner (52) moderiert wird. In der Sendung werden die Beschlüsse eingeordnet und unter anderen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (58) diskutiert. Danach geht es mit "Bettys Diagnose" weiter.

Auch die ARD ändert ihr Programm und strahlt um 20.15 Uhr die Sondersendung "ARD extra: Die Corona-Lage" aus. Wie schwer sind die Folgen für Wirtschaft und kritische Infrastruktur, wenn zu viele Menschen in Quarantäne geschickt werden müssen? Ist ein neuer harter Lockdown der einzige Weg oder reichen die beschlossenen Maßnahmen aus? Wann kommt die allgemeine Impfpflicht? In der Sendung wird es ebenfalls ein Gespräch mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach geben. Der Spielfilm "Sprachlos in Irland" folgt im Anschluss um 20:30 Uhr.