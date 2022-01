"Der Staatsanwalt": ZDF-Serie startet mit Special in die 17. Staffel

"Der Staatsanwalt" in Spielfilmlänge: Zum Auftakt der bereits 17. Staffel läuft im ZDF ein Special. Der Geschäftsführer einer Software-Firma wurde ermordet.

Rainer Hunold kehrt in seiner Paraderolle als unaufgeregter Repräsentant von Recht und Ordnung, als hartnäckig ermittelnder Staatsanwalt Bernd Reuther, zurück: Mit einem 90-minütigen Spezial steigt das ZDF pünktlich zum Jahresbeginn in die siebenteilige 17. Staffel ein. Sein neuer Fall, "Tödliches Dickicht", führt Reuther in eine Software-Firma. Dort wurde bei einem Überfall einer der beiden Geschäftsführer des Unternehmens (Sven Gey) ermordet, während die Täter seinem Partner Dominik Winder (Niklas Kohrt) kein Haar gekrümmt haben.